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Экс-директор Торошинского психинтерната осужден за кражу денег у пациента

В Пскове бывший директор психоневрологического интерната привлечен к уголовной ответственности за хищение денег у пациента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В суде установлено, что осужденный, являясь директором Торошинского психоневрологического интерната, в период с сентября 2018 года по март 2019 года похитил с банковской карты, оставленной ему на хранение одним из пациентов учреждения, 325 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.