Происшествия

Кареглазого дедушку до сих пор разыскивают псковские полицейские

Ушедшего из Псковской областной клинической больницы Геннадия Баранова 1960 года рождения до сих пор разыскивают полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Геннадий Баранов. Фото 2005 года.

Мужчина проживал в деревне Гверздонь Псковского района. Он ушел из больницы 1 июня после оказания ему медицинской помощи, в настоящее время его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, короткие и волнистые темные волосы с сединой, карие глаза, прямой нос, тонкие губы. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением). Был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.