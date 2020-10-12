Кареглазого дедушку до сих пор разыскивают псковские полицейские

Ушедшего из Псковской областной клинической больницы Геннадия Баранова 1960 года рождения до сих пор разыскивают полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Геннадий Баранов. Фото 2005 года.
Мужчина проживал в деревне Гверздонь Псковского района. Он ушел из больницы 1 июня после оказания ему медицинской помощи, в настоящее время его местонахождение остается неизвестным.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, короткие и волнистые темные волосы с сединой, карие глаза, прямой нос, тонкие губы. Носит усы.
Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением). Был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.