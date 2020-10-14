Происшествия

Штраф получил украинец за дачу взятки себежскому таможеннику

В Себежском районе гражданин Украины получил штраф за дачу взятки таможенному инспектору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Так, 16 июня мужчина с целью въезда на территорию Российской Федерации прибыл на таможенный пост «Бурачки», расположенный в Себежском районе. Чтобы не платить таможенную пошлину в размере около 2000 евро за ввозимые товары, он дал взятку в размере 200 долларов США и 1000 рублей старшему государственному таможенному инспектору этого поста, которая сообщила правоохранительным органам о факте совершения преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.