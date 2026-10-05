Трех человек спасли при поджоге коридора на улице Металлистов в Пскове

Возгорание в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Металлистов в Пскове 4 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 3:38. На 4-ом этаже в коридоре блока квартир выгорела входная дверь и другие предметы. Коридор закопчен по всей площади.

Причина – предположительно, поджог. Спасены три человека. Эвакуирован 21 человек.

На месте работали девять специалистов МЧС России и четыре единицы техники.