Пропавшая 78-летняя смолянка в фиолетовой куртке может находиться в Псковской области

78-летняя Любовь Бырсан пропала в районе города Велиж на трассе Смоленская область - Псковская область. С 22 сентября ее место нахождения неизвестно. Предположительно женщина может находиться и на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, каштановые волосы, серо-карие глаза. Была одета в фиолетовую куртку и штаны салатового цвета. С собой была черная сумка.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефонам: 8 (925) 198-17-19 (Мусяка (Мария)), 8 (800) 700-54-52 или 112.