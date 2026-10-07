Коробку переднего моста от трактора украли в дедовичской деревне Красные Горки

Полиция Дедовичского муниципального округа раскрыла кражу раздаточной коробки переднего моста от трактора из гаража. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился местный житель, 1987 года рождения. Мужчина сообщил, что в сентябре из гаража в деревне Красные Горки украли раздаточную коробку переднего моста от трактора «МТЗ-82». Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого. Им стал мужчина 1976 года рождения, Ранее он привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 116.1 и части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дознание МО МВД России «Дедовичский» возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» УК РФ.

В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.