Жилой дом и трактор удалось спасти при пожаре в Плюссе

Возгорание в бане произошло на улице Производственной в Плюссе 7 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 15:12. Огонь повредил кровлю и потолочные перекрытия.

Причиной, предположительно, стал недостаток изготовления дымовой трубы. Пожарным удалось спасти баню, жилой дом, пять надворных построек и трактор.

На месте работали четыре специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.