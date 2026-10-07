Любителя кофе наказали в Великих Луках

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже двух пачек кофе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый вечером 17 июля, договорившись с группой лиц кражу двух упаковок кофе на 2563 рубля. Товары подсудимый сложил в рюкзак соучастника и скрылся с места преступления.

В суде подсудимый полностью признал вину. Материальный ущерб потерпевшей организации возместил в ходе предварительного следствия.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

В собственность государства конфискован принадлежащий осужденному мобильный телефон, использованный им при совершении преступления для поддержания связи с соучастником кражи в магазине.

Приговор суда в законную силу не вступил.