Происшествия

Более года проведет в тюрьме пскович за избиение знакомой топором

Более года проведет в тюрьме житель Псковского района за избиение знакомой топором. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В судебном заседании установлено, что 23 июля мужчина вместе с потерпевшей находился дома в деревне Крипецкое -1. Мужчина поссорился с женщиной и нанес ей металлической частью топора удар по кисти и правовому бедру.

По результатам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств и наличия обстоятельства, отягчающего наказание (рецидива преступлений), а также непогашенной судимости по приговору от 16 июня 2020 года за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) назначил подсудимому наказание виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.