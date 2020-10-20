Происшествия

Дачница из Петербурга стала жертвой «правоохранителей» в Дедовичском районе

Дачница из Санкт-Петербурга, проживающая в Дедовичском районе, стала жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они обратились к пенсионерке по имени и отчеству и сообщили, что некие злоумышленники намереваются оформить на нее кредит, и предложили петербурженке взять кредит, чтобы их изобличить. В итоге она перевела деньги на указанный счет.

За пожилой женщиной прислали такси, и в течение двух дней она ездила в Псков, где оформляла в банках кредиты, а полученные денежные средства через терминалы перечисляла на адрес «правоохранителей». Таким образом, мошенники завладели деньгами в общей сложности на сумму более 500 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники МО МВД России «Дедовичский» выясняют все обстоятельства произошедшего.

За последние дни на различные уловки мошенников поддались еще несколько жителей Пскова, Великих Лук и Пыталово. Причиненный им совокупный ущерб составил свыше 800 тысяч рублей. Ведется расследование.

Полиция настоятельно рекомендует жителям региона во избежание серьезных финансовых потерь быть в таких ситуациях предельно осмотрительными, внимательными и не поддаваться на ухищрения «доброжелателей» при общении как в Сети, так и по телефону.