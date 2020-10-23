Происшествия

Около 130 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота псковские полицейские

Около 130 литров алкогольной продукции изъяли псковские полицейские из незаконного оборота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, 22 октября в магазине, расположенном в жилом доме №5 по улице Металлистов в Пскове, сотрудники полиции установили факт розничной продажи алкоголя несовершеннолетнему В данном случае усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренные частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ.

Подобное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кроме того, в этом же магазине выявлен факт нахождения в продаже алкогольной продукции с отсутствием маркировки.

В торговой точке, расположенной в доме №18 по улице Труда, стражи порядка выявили факт нахождения в продаже пива в полимерной потребительской таре свыше 1,5 л. Изъято около 38 литров «горячительных» напитков.

А 24 октября в известном торговом павильоне на Вокзальной сотрудники городского УМВД обнаружили и изъяли более 75 литров водки без документов и соответствующей маркировки, подтверждающих легальность ее производства и реализации. Ранее собственник этого объекта уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил торговли алкогольной продукцией.

В результате проведенных мероприятий из оборота было изъято около 130 литров алкоголя. Сейчас по данным фактам проводится проверка. Владельцы торговых точек должны предоставить необходимые документы. Иначе предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности через суд по статье 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ, заключили в ведомстве.