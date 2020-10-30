Происшествия

Еще одну козу загрыз алабай в Печорском районе

Четырехлетнюю козу по имени Розочка растерзал соседский пес породы алабай в Печорском районе. Происшествие случилось в последних числах октября. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал хозяин козы Александр Маслов.

«Живу на хуторе между деревнями Печки и Лесицкое. Мой участок граничит с территорией псковича, который здесь в теплицах выращивает огурцы и держит для охраны алабаев. 26 октября мои козы прибежали с поля, вернулись все, кроме одной, - сообщил мужчина. - Я сразу понял, в чем дело, побежал к соседям. Работник сказал, что мои козы паслись неподалеку, а у него алабай сорвался с цепи, никак поймать не может».

Александр кинулся в поле, навстречу ему бежала собака, а неподалеку лежала его истерзанная коза.

«До двух часов ночи она еще была жива. Позже, когда снимал с нее шкуру, увидел, сколько травм успела нанести собака, - отмечает хозяин козы. - Горло очень сильно было разжевано, как и верхняя часть шеи. Живого места не было, мочалка. Оба уха отгрызены. Одно болталось, я поначалу привязал, думал, выхожу козочку. Брюшина порвана. За вымя укушена».

Коза должна была вскоре принести приплод, в ее утробе хозяин обнаружил трех нерожденных козлят. Он предполагает, что они стали тяжестью, которая не позволила Розочке спастись вместе с товарками.

Это не первый случай нападения алабаев в этой местности. 9 октября собаки задрали еще трех коз, которых местный житель Александр Степанов навязал на своем участке. Также были зафиксированы случаи нападения собак на людей, пока обошлось без серьезных травм. Как выяснили журналисты ПЛН, никакого уголовного или административного наказания для владельца собак законодательство не предполагает. Хозяева коз могут только обратиться в суд с гражданским иском на возмещение ущерба.

«И у меня эти собаки не первую козу загрызают, - отмечает Александр Маслов. - В январе съели большого хорошего козла. Козленка в мае собака затрепала. Перед случаем у Степановых пропала моя коза, я ее так и не нашел. Думаю, такое же происшествие вышло, и хозяин собак ее спрятал. На все претензии он отвечает: "А чего твои козы на моей земле пасутся", платить отказывается».

Как только позволят финансы, хозяин Розочки планирует огородить свой участок надежным забором с «электропастухом» - по проводам вокруг участка будет пущен электрический ток, который слабым разрядом будет отпугивать животных от изгороди с обеих сторон.