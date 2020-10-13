Происшествия

«Съели до ребрышек»

Полторы тысячи рублей штрафа - вот максимальное наказание, грозящее хозяину двух алабаев из Печорского района, которые живьем съели трех коз. Да и то, если полиция возьмется доказывать, что собаки принадлежат ему и что именно они задрали животных, а не прибежали на мертвечину. Эти же собаки раньше уже нападали на людей. Скорее всего, инцидент с козами не станет последним.

В прошлую пятницу, 9 октября, с поля к воротам хозяйского дома прибежала коза Мышка. Хозяйка так ее назвала из-за серенькой шерстки. Мышка с тремя подругами паслась на привязи рядом с деревней. На шее и на спине перепуганной козочки отчетливо виднелись кровавые следы от укусов.

«Отец пошел в поле посмотреть, что случилось. Вернулся взъерошенный, говорит, там две собаки дерут наших коз. И на него бы бросились, хорошо, куст рядом рос, так смог отмахаться», - говорит Александр Степанов, житель печорской деревни Калки, в хозяйстве которого жили козочки.

Мышке повезло, навязана была некрепко, смогла сорвать привязь и удрать домой. А вот Фроська, Дуська и Белка оказались надежно прикованы цепями и полностью во власти клыкастых убийц. Козочки родились в хозяйстве Степановых, их выходили с первых дней и вырастили в великолепных коз. Клички дала мама Александра. Две ее подопечных уже доились, третья должна была вскоре принести первый приплод.

Александр с отцом кинулись на поле уже на машине. Долго не могли выйти из салона, собаки лаяли и принимались кидаться на людей, если те пытались открыть дверцу. Из окна автомобиля удалось заснять остатки пиршества.

«Одну съели подчистую, только ребрышки остались», - комментирует Александр Степанов снимки.

Сначала вызвали участкового, тот усилился нарядом и отправился к хозяину собак. Мужчина живет не в Калках, а неподалеку. В поле соорудил себе что-то типа дачи из вагончиков и временных строений. Там живут работники и обитают псы. Их хозяин во время визита полицейских только руками развел. Мол, мои питомцы неагрессивные. Пробегала тут какая-то черная собака, сняла моих с привязи. Обеих, да. А то, что ошейники не порваны, так мало ли. Аккуратные собаки оказались, дорожат хозяйским имуществом.

Можно бы было поражаться такой наглости, если бы не то обстоятельство, что уже не в первый раз хозяин алабаев обсуждает их поведение с полицией. До этого было нападение на питерскую дачницу и был инцидент с косцом, который спасся благодаря инструменту в руках, смог косой отогнать собак. В случае с козами проверка пока идет, но ее результат будет, скорее всего, таким же, как и в прошлые разы: отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом полицейские устно предупредили владельца загрызенных животных.

Смотрите также Полиция проводит проверку по факту убийства коз собаками в Печорском районе

Все дело в том, что нет в Уголовном кодексе такой статьи, по которой имущество одного человека испортило имущество другого. И в Административном кодексе нет.

А что есть? Очень красивые и правильные формулировки в недавно заработавшем федеральном законе «Об ответственном обращении с животными». В частности, закон гласит, что «выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц... Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию».

Какова же ответственность для нарушителей? Никакой. В федеральном законодательстве не предусмотрены соответствующие статьи ни в УК РФ, ни в КоАП.

«Голову нужно иметь на плечах, когда таких собак держишь. Дураком быть не надо, - не стесняется в выражениях руководитель зоозащитной организации «Шанс» из Пскова Мария Величко. - Хочешь цепью собаку на участке удерживай, хочешь тросом - твое дело. Животное не может отвечать за то, что делает, у него инстинкты. Должен за поведение собаки отвечать хозяин. Рублем. В следующий раз человек подумает, хочет он 50 тысяч штрафа платить или проще намордник за тысячу купить».

До 50 тысяч за собачьи шалости нам еще очень далеко, но кое-что полезное нашлось в региональном законодательстве. В Псковской области существует закон «О содержании и защите домашних животных». Он запрещает выгул животных без присмотра и обязывает владельцев гарантировать безопасность окружающих. «В общественных местах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на короткий поводок, исключая угрозу жизни и здоровью людей и животных, а на крупных или злобных собак надеть намордник». Эти постулаты поддержаны областным законом «Об административных правонарушениях». Штраф - от тысячи рублей до полутора, накладывать его могут должностные лица областной администрации или полицейские.

И тут мы упираемся в тему, которую Псковская Лента Новостей подробно освещала месяц назад. Речь идет об обязательном чипировании домашних животных.

Смотрите также Чип тебе в холку!

Хотят его ввести уже давно, да что-то никак не примут закон. Будто мешает лобби безответственных заводчиков. Без чипа - взятки гладки. Пойди еще докажи, кто владелец конкретной собаки. В резонансных случаях благодаря общественному запросу есть шанс на поворот шестеренок правоохранительной машины и наложение смехотворного штрафа в полторы тысячи. А в отношении большого числа хозяйских Боцманов и Мухтаров, бегающих по принципу «дал бог зайку, даст и лужайку», шансов на штрафы для владельцев практически нет.

Потому и потрясают время от времени обывателя резонансные происшествия, в центре которых оказываются собаки. Отдельно отметим - собаки хозяйские.

В 2013 году владелец питбуля натравил собаку в садоводстве «Пристань-2» на инвалида по зрению и с удовольствием наблюдал, как пес десять минут грыз слепого. Мужчине после этого дважды ампутировали части ноги. Любитель жестоких зрелищ поехал в колонию на семь с половиной лет по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего». Он сейчас досиживает срок, а то и был выпущен условно. Возможно, уже завел новую собаку и обучает ее первым командам.

Летом 2015 года ротвейлер вытащил в Пыталово из коляски малыша, которому и двух лет еще не было. Рвал ребенка зубами прямо на дороге, пока не подбежал прохожий и не надавал собаке коляской по голове. Малыша в тот же день прооперировали, зубы оставили на его спине страшные следы. Через год владелице собаки присудили выплатить семье 130 тысяч рублей и компенсацию на лекарства.

Смотрите также Ротвейлер покусал маленького ребенка в Пыталово, по факту проводится проверка

Ни о каком досудебном соглашении речь не шла, хозяйка ротвейлера еще и опротестовывала решение в областном суде, правда, безуспешно. Судопроизводство носило гражданский характер, то есть мама малыша заявила частный иск. Раз хозяйка собаку не натравливала, а та бегала сама по себе, то и злого человеческого умысла в происшествии правоохранительная система не усматривает. Никакой более существенной ответственности заводчица не понесла, не было и нет статьи за тупость.

Не понесет ее и хозяин печорских алабаев. Владельцам коз после получения на руки отказа из полиции дорога туда же - в суд с гражданским иском. Александр Степанов примерно прикинул, что дойные козы стоят по 20 тысяч рублей, их молоденькая товарка - 15 тысяч.

«Придется покупать, - констатирует мужчина. - Хоть бы хозяин собак по-человечески пришел извинился, что вот так получилось. Не соизволил. Как будто ничего не произошло».

Однако произошло. И произойдет еще, если алабаев не посадить на цепь такую же надежную, на которой сидели у Степановых безобидные козы. Они сегодня, а завтра кто?

Юлия Магера