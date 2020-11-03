Происшествия

Кражи иконы и индюка раскрыли полицейские в Псковской области

В Псковской области полицейские раскрыли несколько имущественных преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Так, в Великих Луках с 28 по 29 октября 24-летний безработный молодой человек и его 25-летняя спутница подобрали ключ к входной двери квартиры дома по улице Гвардейской, после чего украли оттуда икону, пылесос, инструменты, шторы, мобильный телефон и другие вещи. Причиненный ущерб превысил 50 тысяч рублей.

А в Красногородске в ночь на 7 ноября из хлева у дома по улице Набережной похитили индюка. В этой краже подозревается безработный, ранее неоднократно судимый местный житель 1961 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенную домашнюю птицу обнаружили и изъяли.

Из дачного дома и сарая в деревне Копотиловка Опочецкого района украли одежду, продукты, триммер, удочки и другое имущество. В этом хищении подозревается безработный и ранее судимый житель Опочки 1979 года рождения.

В Псковском районе 8 ноября в помещении одной из бань у 39-летней псковички из сумки украли 8500 рублей. В этом преступлении подозревается ранее судимый за кражу житель областного центра 1987 года рождения. Похищенные деньги изъяли.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Кроме того, кражи имущества полиция раскрыла в Пскове, Пустошкинском, Пушкиногорском, Бежаницком и Новосокольническом районах.