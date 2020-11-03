Происшествия

В Порхове раскрыты два автоугона, совершенных пьяными подростками

В Псковской области возбуждены два уголовных дела в отношении местных жителей в возрасте 16 и 17 лет, которые подозреваются в совершении двух угонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 21 сентября в Порхове двое подозреваемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали две легковые автомашины отечественного и импортного производства. Одну из них подростки бросили недалеко от места преступления, так и не сумев завести, а вторую - в придорожной канаве, когда не справились с управлением и застряли.

«Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, правоохранители раскрыли его и собрали доказательства, изобличающие предполагаемых злоумышленников», - отметили в ведомстве.

Изучение личности показало, что один из школьников ранее был осужден за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.