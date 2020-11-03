Происшествия

Мужчина не смог смириться с уходом жены и попытался отрубить ей руки. 18+

Бывший муж не смог смириться с уходом жены и попытался отрубить ей руки. В полицию обратилась соседка пострадавшей. По ее словам, мужчина сам ей рассказал о случившемся, попросил вызвать скорую и сбежал.



Источник фото: www.gorno-altaisk.info

В пресс-службе МВД по Республике Алтай рассказали о подробностях жуткого инцидента, произошедшего в Горно-Алтайске. В тот день женщина отвела ребенка в детский сад, а когда вернулась домой, обнаружила рядом с подъездом экс-супруга. Он начал уговаривать ее вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда она упала, подозреваемый нанес по рукам женщины не менее семи ударов топором, как обухом, так и острием. Большая часть ударов пришлась по правой кисти.

Пострадавшую доставили в республиканскую больницу. Она лишилась мизинца на провой руке.

31-летний нападавший ранее уже был судим. Сейчас его заключили под стражу, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.