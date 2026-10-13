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Гражданин Таджикистана обвиняется в смертельном избиении под Островом

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В Островский городской суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия 22 ноября 2025 года между обвиняемым и потерпевшим в ходе распития спиртного произошел конфликт. Подсудимый, будучи пьяным, умышленно не менее десяти раз ударил потерпевшего по голове и телу, в результате чего тот скончался.

Подсудимый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации, объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, на территории иностранного государства по данному уголовному делу не привлечен, обвиняется в совершении умышленного особого тяжкого преступления.

Суд по уголовному делу назначил предварительное слушание для разрешения ходатайства прокурора о проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого.

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