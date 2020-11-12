Происшествия

Петербуржец осужден за сбыт фальшивых денег в Псковской области

В Пскове 33-летний житель Санкт-Петербурга привлечен к уголовной ответственности за сбыт поддельных денежных купюр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установлено, что в июле мужчина, находясь в Санкт-Петербурге, через интернет заказал у неустановленного лица 8 поддельных банкнот номиналом 5 000 рублей каждая, 6 из которых затем сбыл в различных торговых точках на территории Псковской области.

Две купюры были изъяты у него по месту временного жительства в Пскове в ходе обыска.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.