Происшествия

Три несовершеннолетних брата не вернулись с прогулки в деревне Дуброво

В деревне Дуброво, в 14 км от Пскова, около 16 часов ушли из дома и до сих пор не вернулись три несовершеннолетних. Речь идет о трех братьях: 11-летнем Виталии, 13-летнем Андрее и 14-летнем Иване. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети ВКонтакте.

Уточняется, что двое подростков были одеты в красные куртки и один - в синюю.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области информацию о пропаже мальчиков Псковской Ленте Новостей подтвердили. К поискам подключена полиция.

Всех, кто обладает какой-либо информацией или видел мальчиков в районе населенных пунктов Дуброво, Логозовичи, Неелово, просят сообщить об этом по телефонам 8 960-225-47-04, 8 900-997-34-15.