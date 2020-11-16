Происшествия

7-летняя девочка пропала по дороге из школы на окраине Пскова

В Пскове разыскивается 7-летняя девочка. По имеющейся информации, сегодня, 16 ноября, днем после окончания уроков Маргарита Плюшкина (дата рождения - 20 апреля 2013 года) вышла из школы №27 на улице Балтийской и ушла в неизвестном направлении.

По тревоге был поднят личный состав ОМВД России по Псковскому району и коллеги из УМВД России по Псковской области. Сейчас полицейские проводят поисковые мероприятия.

Девочка одета в светлую куртку (на ней нарисованы маленькие цветочки, но издалека они не видны, куртка издалека кажется белой), бежевую шапку с «ушками», черные высокие сапоги. При себе имеет черный рюкзак (рисунок с большими цветами), в руках - красный пакет со сменной обувью.

Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефону 02 или в ближайший отдел полиции.