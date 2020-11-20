Происшествия

Псковская полиция задержала «серийного» похитителя туй

Полиция раскрыла кражи туй с воинского мемориала в Жидиловом Бору. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий установлен безработный гражданин, подозреваемый в хищении зеленых насаждений на территории Пскова и Псковского района.

Ранее сообщалось, что в Пскове ночью 2 ноября на улице Мирной у храма Александра Невского были похищены две туи. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате стражи порядка установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался житель Псковского района 1969 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

В ходе дальнейшей совместной работы сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Псковскому району установили, что фигурант причастен и к двум кражам 32 туй, совершенных 7 и 16 октября на воинском мемориале в деревне Жидилов Бор Псковского района. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

По версии следствия, мужчина решил посадить эти деревья на своем участке в одной из деревень Псковского района. Он выкопал туи, погрузил в машину и увез к себе по месту жительства. Подозреваемый дал признательные показания. При обыске похищенное обнаружено и изъято. Ведется следствие.