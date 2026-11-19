Псковский городской суд приговорил 22-летнего местного жителя к трём годам и шести месяцам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине. Во время ссоры осуждённый выстрелил потерпевшему в глаз из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Фото: Псковский городской суд

Инцидент произошёл ночью 2 ноября 2025 года возле торгового павильона в Пскове.

Как установил суд, между ранее незнакомыми мужчинами возникла ссора. Один из них, внешний вид и одежда которого указывали на принадлежность к субкультуре скинхедов, выстрелил в оппонента светошумовым патроном из травматического пистолета «Пионер». В результате потерпевший получил проникающее ранение глаза. Травма привела к значительному снижению остроты зрения и стойкой утрате общей трудоспособности.

Суд признал скинхеда виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Мужчине назначили три года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему.