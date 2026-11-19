Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего молодого человека, подозреваемого в краже товаров из магазина на улице Труда в Пскове. Инцидент произошёл 19 ноября около двух часов ночи, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Во время ночного патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал «Тревога» из торговой точки и оперативно прибыли на место.

По данным ведомства, молодой человек 2003 года рождения похитил из торгового зала тканевые маски и два зарядных устройства.

Подозреваемого задержали. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.