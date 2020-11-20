Происшествия

Женщину в халате продолжают разыскивать великолукские полицейские

Пропавшую без вести 58-летнюю великолучанку Галину Захарову продолжают разыскивать сотрудники полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 20 сентября она ушла из дома в деревне Переслегино Великолукского района и не вернулась. Была в светлом халате, красной кофте и тапках. Особая примета: на левой стороне лица заметная бородавка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Захаровой, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.