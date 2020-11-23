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В отношении бывшего заместителя главного врача Псковской областной больницы возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего заместителя главного врача Псковской областной больницы Вадима Солдатова возбуждено уголовное дело. Ранее он был уволен с должности по собственному желанию. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«В отношении Вадима Солдатова проводится разбирательство правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело. Что касается возможного домашнего ареста, то такой меры пресечения в отношении Вадима Солдатова не выносилось, поскольку еще не проводились судебные действия. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде», - написал источник.

По данным канала, возбуждение уголовного дела - результат системной совместной работы администрации Псковской области и правоохранительных органов, «направленной на борьбу с коррупцией и незаконным использованием служебного положения».