Жительница Локни пыталась замести следы, но попала под суд за кражу в чужой квартире

40-летнюю жительницу рабочего посёлка Локня признали виновной в краже имущества с незаконным проникновением в жилище. Суд назначил ей восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, вечером 18 августа 2026 года женщина взяла спортивную сумку, надела мужские сапоги и отправилась к одноэтажному многоквартирному дому, в котором, по её наблюдениям, никто не проживал.

Убедившись, что в окнах нет света, она сорвала навесной замок на входной двери одной из квартир и проникла внутрь. Оттуда женщина похитила цепную садовую пилу, два аккумулятора от триммера и ковровую дорожку. С похищенным имуществом она скрылась и распорядилась им по своему усмотрению. Общая сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.

В судебном заседании женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном, а также принесла извинения потерпевшей.

Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у осуждённой четверых малолетних детей на иждивении и активное содействие раскрытию преступления.

Приговор может быть обжалован.