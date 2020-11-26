Происшествия

Более 7 тысяч спрятанных в свекловичном жоме пачек сигарет нашли псковские пограничники

Более семи тысяч спрятанных в свекловичном жоме пачек сигарет нашли псковские пограничники в ходе осмотра вагона на железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники совместно с представителями таможни осмотрели грузовой состав, следовавший в Латвийскую Республику. В вагоне типа «Хоппер» под перемещаемым грузом свекловичного жома обнаружили сокрытые от контроля посторонние вложения, упакованные в полиэтилен черного цвета, в которых находилось более 7300 пачек табачных изделий иностранного производства (марки «NZ», «Kiss dream»).

Предварительно, стоимость выявленной партии сигарет составила свыше полумиллиона рублей. Табачную продукцию изъяли сотрудники пограничного управления. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).

Второй случай произошел в автомобильном пункте пропуска «Убылинка». В кабине грузового автомобиля «Скания» под управлением гражданина Литвы, следовавшего в Латвию, пограничники обнаружили в сиденьях и под обшивкой кабины более 400 пачек табачной продукции марки «Minsk». Табачные изделия изъяли и передали сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.