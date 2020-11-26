Происшествия

Лжеврач обокрала ветерана в Пустошкинском районе

91-летний ветеран в Пустошкинском районе стал жертвой мошенницы, которая представилась медицинским работником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 декабря в деревне Нестерово около 13.00 в дом к мужчине 1929 года рождения, зашла неизвестная гражданка. Она представилась медиком, поинтересовалась здоровьем пожилого хозяина, померила ему давление. А затем спросила, получает ли он какие-либо социальные выплаты. И при этом предложила сверить номера на денежных купюрах. Пенсионер достал два своих кошелька со сбережениями. Гостья внимательно изучила их содержимое. После этого попрощалась и ушла.

Мужчина же, который испытывает проблемы со зрением, вскоре обнаружил, что пропали его деньги в сумме 117 тысяч рублей. А вместо них «доктор» оставила ему 27 билетов банка приколов. Потерпевший обратился за помощью в отделение полиции по Пустошкинскому району. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

По имеющимся данным, злоумышленница невысокого роста, среднего телосложения. Была одета в черную шапку, темные пальто и юбку, на лице - медицинская маска. «Судя по всему, приезжала она на автомобиле», - пояснили в пресс-службе.

Всех граждан, которые располагают информацией об этой гражданке или пострадали в результате ее противоправных действий, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.