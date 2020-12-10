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Суд рассмотрит дело по факту причинения ущерба Псковпассажиравтотрансу на 1,5 млн

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего мужчины, входившего в состав руководства ГППО «Псковспассажиравтотранс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что 7 августа 2015 года обвиняемый, который одновременно являлся единственным учредителем ООО «РЕС», заключил с директором этого общества договор аренды транспортного средства - автобуса «Вольво 58» 1978 года выпуска - для осуществления междугородних рейсов.

За весь период действия договора аренды, с 7 августа 2015 года по 11 марта 2017-го, транспортное средство из-за его ненадлежащего технического состояния эксплуатировалось ГППО «Псковпассажиравтотранс» лишь 25 дней.

Кроме того, при осуществлении рейса по маршруту «Себеж - Санкт-Петербург» 6 августа 2016 года в моторном отсеке автобуса произошло возгорание. Для производства ремонтных работ он был отбуксирован в автомобильный сервис, и более ГППО «Псковпассажиравтотранс» не эксплуатировался, ремонт не проводился.

Вместе с тем должностное лицо ГППО «Псковпассажиравтотранс» не расторгло договор аренды, до 11 марта 2017 года ООО «РЕС» за указанный автобус ежемесячно получало арендную плату, за весь период сумма составила более 955 тыс. рублей.

Также предварительным расследованием установлено, что ГППО «Псковспассажиравтотранс» понесло расходы на эксплуатацию арендованного автобуса в размере более 1,9 млн рублей, при этом доходы от его использования получены в сумме 418 тыс. рублей.

«Таким образом, заключение лицом из числа руководства ГППО "Псковспассажиравтотранс" договора аренды автобуса "Вольво 58" повлекло существенное нарушение прав и законных интересов указанного Предприятия, которому причинен убыток в размере более 1,5 млн рублей», - констатировали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.