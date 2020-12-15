Происшествия

Неизвестный отравил воду в общественном колодце в Кунье

Неизвестный отравил воду в общественном колодце на улице Кооперативной в поселке Кунья. Местных жителей насторожила нефтяная пленка на поверхности воды. После откачки воды выяснилось, что кто-то выкинул в колодец пять топливных фильтров от автомобилей, пишет районная газета «Пламя».

Фото: районная газета «Пламя»

По данному факту администрация поселка направила заявлению в полицию. «К счастью, у многих жителей улицы есть собственные колодцы или водопроводы, это хотя бы сокращает число пострадавших, - прокомментировала глава администрации поселка Кунья Наталья Перевощикова. - Но я хочу сказать, что в отделении полиции к нашему заявлению отнеслись очень серьезно, ведь никто не может ручаться, что следующий раз неизвестный вредитель не бросит в колодец что-то еще более токсичное! Отравителя нужно срочно найти и наказать по всей строгости закона».

Летом произошел аналогичный случай. Только вместо топливных фильтров на дне колодца оказались несколько брусков мыла.