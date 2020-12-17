Происшествия

В Островском районе осужденный получил новый срок за побег из колонии

В Островском районе сбежавший из колонии осужденный привлечен к уголовной ответственности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Приговором Островского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).

«В октябре 2020 года мужчина, воспользовавшись тем, что контроль со стороны работников колонии ослаблен и за ним никто не наблюдает, открыл окно, пролез через решетку наружу, самовольно покинул территорию исправительного учреждения и скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов с момента совершения побега осужденный был задержан.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.