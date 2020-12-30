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Великолукские студенты украли шар с городской елки

31.12.2020 10:33|ПсковКомментариев: 0

Двое студентов украли шар с городской елки в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«При патрулировании маршрута наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки в ночь на 30 декабря предотвратил хищение новогодних украшений с центральной городской елки на площади Ленина в южной столице региона», - говорится в сообщении ведомства.

Внимание злоумышленников привлек серебряный шар, который они и похитили. По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.

Теги: #великие луки #кража #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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