Происшествия

Страдающего потерей памяти мужчину ищут в Псковской области

ОМВД России по Псковскому району продолжает работу по розыску Владимира Антонова 1942 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

6 апреля 2019 года Антонов ушел из дома по месту жительства в селе Середка. Мужчина страдает потерей памяти.

По поступившим в полицию данным, его видели недалеко от Середки, в окрестностях деревень Полибино и Мельницы.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.

Мужчина был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.