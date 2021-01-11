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Мужчина замаскировал убийство под безвестное исчезновение в Великолукском районе

В Великолукском районе задержан подозреваемый в убийстве, замаскированном под безвестное исчезновение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.



Фото с места происшествия

В ведомстве пояснили, что 9 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 39-летнего местного жителя. По данному факту в связи с получением данных о криминальном характере исчезновения потерпевшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 26-летний местный житель, который в ночь на 8 января 2021 года, находясь в жилище знакомой в одной из деревень Великолукского района, поссорился с другим гостем и нанес ему множество ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

С целью сокрытия следов преступления он скинул тело потерпевшего в реку.

По поручению руководителя управления на место преступления направлены следователи-криминалисты аппарата управления.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке и дает признательные показания. Следователи совместно с оперативными сотрудниками территориального отдела и УМВД России по Псковской области продолжают выяснять обстоятельства совершенного преступления.

Район поиска тела прочесывают водолазы поисково-спасательного отряда г. Великие Луки.