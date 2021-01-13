Происшествия

Двух украинцев оштрафовали в Невельском районе за незаконное пересечение границы

Невельский районный суд привлек к уголовной ответственности двух граждан Украины за незаконное пересечение государственной границы России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В августе 2020 года в районе деревни Козлово пограничники задержали иностранца, следовавшего на легковом автомобиле из Белоруссии в Россию объездными и проселочными дорогами. В ходе проверки его документов выяснилось, что мужчине закрыт въезд на территорию России за нарушение миграционного законодательства, о чем его уведомляли в установленном порядке.

Молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ. Ему назначили штраф в размере 130 тысяч рублей.

Также Невельский районный суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении еще одного иностранца, задержанного псковскими пограничниками в районе деревни Лобок, который незаконно пересек российско-белорусскую государственную границу, имея запрет въезда в Россию. За незаконное пересечение государственной границы мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

Вынесенные приговоры вступили в законную силу, добавили в пресс-службе.