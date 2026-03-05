 
Происшествия

Осужденный за мошенничество великолучанин взят под стражу в зале суда

Ранее несудимого 35-летнего великолучанина признали виновным в совершении мошенничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый, испытывая финансовые трудности, возникшие вследствие игры в букмекерских конторах, под надуманным предлогом развития несуществующего бизнеса и получения в последующем дохода, пользуясь сложившимися со своим знакомым доверительными отношениями, в период с февраля 2024 по июнь 2025 года неоднократно брал у мужчины деньги. Всего взял 2 459 262 рублей, однако взятые на себя обязательства выполнять не собирался.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке, подсудимый в судебном заседании признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся в содеянном, частично возместил потерпевшему причиненный ущерб, имеет на иждивении малолетнего ребенка, что было учтено судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего на общую сумму 2 303 262 рублей удовлетворен в полном объеме.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

