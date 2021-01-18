Происшествия

Двое великолучан ограбили собутыльника-садовода

Двое мужчин ограбили собутыльника в ходе застолья в одном из садоводческих товариществ в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел ночью 1 января во время празднования Нового года в доме 57-летнего потерпевшего. Застолье закончилось выяснением отношений и грабежом. Мужчина не сразу заявил в полицию о случившемся, пояснили в ведомстве.

Причиненный ему ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемые установлены. Ими оказались двое ранее судимых жителей Великолукского района 1971 и 1978 годов рождения. Подозреваемые дали признательные показания. По их словам, похищенное изделие они уже сдали в ломбард за 30 тысяч рублей.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).