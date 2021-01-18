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Житель Куньинского района проведет 4 года в колонии за выращивание и продажу конопли

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Куньинского района, обвиняемого в незаконном приобретении и сбыте наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В мае 2019 года подсудимый, находясь в одной из деревень Псковской области, посеял семена конопли. В итоге выросло 105 кустов, которые в сентябре он перенес в дом, высушил, а затем получил наркотическое средство. Часть наркотиков он употребил сам, остальное незаконно хранил. В июне 2020 года наркотическое средство в ходе проведения обысков обнаружили и изъяли сотрудники ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки.

Кроме того, в мае 2020 года на улице в Великих Луках подсудимый незаконно сбыл наркотик в значительном размере лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии.

«Суд признал смягчающими обстоятельствами по каждому из преступлений активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, беременность супруги, - отметили в пресс-службе судов. - С учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих его наказание, поведения после совершения преступления, которые суд оценил как исключительные, суд посчитал возможным применить к подсудимому статью 64 УК РФ и назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ».

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений и осужден к лишению свободы сроком на 4 года в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.