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Заблудившаяся в Гдовском районе пенсионерка девять дней выживала в лесу

Тамара Гуняшева, которая заблудилась в Гдовском районе 7 сентября, провела в лесу девять дней и восемь ночей. Нашли ее уже на территории Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Скриншот из видео «ЛизаАлерт»

Как отметили в отряде, это результат совместной работы: в поисках участвовали добровольцы «ЛизаАлерт» Псковской области и Петербурга, поисковики «Экстремума», сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательного отряда Гдова, местные жители.

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«Я же вообще не лесной человек и мест тех совсем не знаю. На пару часов пошла за грибами с детьми подруги. Вроде были вместе, потом смотрю – никого рядом. Наверное, отстала. Ну, думаю, надо возвращаться. Влево, вправо – и потерялась. Стала кричать – не отвечают. Ночь настала, я нашла траву погуще, накидала на неё веток, земля-то холодная. Вздремнула. Утром слышала, что где-то сигналят – видимо, мне. Пыталась выйти на звук, но каждый раз почему-то приходила на то же место. Кружила. Потом слышала выстрелы, но очень далеко и непонятно откуда», - рассказала поисковикам Тамара Гуняшева.

Далее женщина пошла вдоль речки в надежде, что она приведёт ее к людям. Но идти было невозможно – то она заболоченная, то завалена буреломом. Тогда она решила перейти на другой берег: «Там как раз два бревна были перекинуты – большое и поменьше. По одному я шла, за другое держалась, так и пробралась. Почему дальше вдоль реки не пошла? Да я увидела за высокими деревьями голубое небо – думала, выход, а там оказался молодой лес. И как-то так всё выглядело, что, казалось, чуть-чуть пройду и будет дорога… Но нет – ни шума машин, ни людских голосов, ни лая собак».

«Я шла, шла, шла, ела ягоды, пила воду из-подо мха... Через несколько дней оказалась на болоте. Ноги к тому времени уже очень сильно стёрла (сапоги-то на мне были чужие, грубые и размером больше), так что последние два дня практически лежала, только немного клюквы соберу, а к вечеру наломаю веток, чтобы не лежать на мокром. Спать, конечно, не очень получалось – как солнце уходило, слишком холодно становилось. Ещё и комары эти ужасные. Я же ушла только в спортивном костюме, думала, на пару часов, поэтому ничегошеньки с собой не взяла – только крошечный ножик для грибов. Его потеряла в первый же день. Очки – на второй. А вот ведро берегла: оно жёлтое, яркое. Понимала, что по нему меня могут найти. Однажды дождь прошёл – я вымокла до нитки. Хорошо, что днём было тепло, в этом мне повезло», - вспоминает женщина.

Она отметила, что не испытывала страх, возможно, холод заглушал это чувство. Диких зверей не встречала. Считала дни и ночи. Не терялась во времени. Молилась и не теряла надежды: «Ни капли не сомневалась в том, что меня найдут. Ну, на девятый день, честно сказать, я стала расстраиваться. Но тут же сказала себе: "Тамара, это твой счастливый день, сегодня тебя найдут"».

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«В тот день я впервые услышала жужжание квадрокоптера. А потом и увидела его – правда, как-то поодаль, не надо мной. Стала махать ему ведром. Он ещё покружил и улетел. Увидел ли меня – я так и не поняла. Но спустя какое-то время я услышала голоса: "Тома, Тома!". Откликнулась, - вспоминает женщина. - Вскоре ко мне из леса вышла дочка подруги и с ней две девушки. Потом подошли ещё люди. Забинтовали мне ноги, взяли под руки – и вместе мы вышли из леса. Помню ещё, шла и удивлялась: я ведь больше недели почти ничего не ела, похудела – штаны сваливаются, а голова совсем не кружится. Сейчас чувствую себя хорошо, прошла обследование – никаких проблем, только ноги всё ещё болят. Огромное спасибо всем, кто меня искал и нашёл! Везучая я, правда?»