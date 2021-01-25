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Найден один из пропавших великолукских подростков

Найден один из пропавших великолукских подростков - Александр Булгаков, пишет портал Луки.ру. Поиски Снежаны Беляевой продолжаются.

Напомним, 24 января в 21:30 юноша и девушка ушли из дома. К поискам подключились полицейские.

Снежана Беляева родилась в 2005 году. Приметы: рост 150-160 см, худощавого телосложения, русые волосы, была одета в черную куртку, шарф светлого цвета, колготки и кроссовки.

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Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения девочки, просят позвонить по телефонам: 02 и 8 999 093-81-57.