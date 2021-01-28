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Задержанный в Псковской области Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину. ВИДЕО

В Сети повилось видео с задержания уроженца Чечни за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января. Видео опубликовано в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ.

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В еще одном видеоролике Сайд-Мухаммад Джумаев, отвечая на вопросы органов, сообщает, что понимает, за что задержан: «за сопротивление сотруднику полиции, за то, что пошел в бега и не сдался властям». На вопрос, признает ли он свою вину, задержанный ответил: «Признаю».

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал Сайд-Мухаммада Джумаева, говорится в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в центре Москвы задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев.

Мужчину задержали вечером 27 января в лесах Палкинского района. Операцию проводили сотрудники ФСБ РФ. При задержанном были два компаса и карта. Джумаев намеревался пересечь границу и уйти лесами в Латвию.