Происшествия

Уголовное дело завели на «безумного тиктокера», напавшего на полицейского в Пскове

Уголовное дело возбудили в отношении «безумного тиктокера», напавшего на полицейского в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «ОПЕР слил».

«Очередной безумный тиктокер ... договорился до уголовного дела. 31 января 2021 года в ходе несанкционированного шествия он совершил нападение на сотрудника правоохранительных органов. В отношение фигуранта СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, а 8 февраля 2021 года по иным эпизодам его противоправной деятельности (роликам в Тик-Токе) СО УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ», - сообщается в телеграм-канале.

Ранее он же был арестован на 7 суток за организацию несогласованного публичного мероприятия в Детском парке Пскова.