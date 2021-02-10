Происшествия

Помощник по дому украл у пожилой великолучанки 50 тысяч рублей

Ранее судимый за кражи 25-летний житель Великих Лук украл деньги у пожилой женщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 февраля молодой человек предложил 80-летней пенсионерке, которая проживает одна в квартире дома на улице Гоголя, свою помощь в домашних делах. Воспользовавшись ситуацией, он нашел в ящике стола 50 тысяч рублей, которые забрал себе. Пожилая женщина обратилась за помощью в полицию. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

Также в Великих Луках на улице Зверева двое ранее судимых местных жителя 1970 и 1989 годов рождения сорвали навесной замок с двери подвального помещения дома, откуда украли две бензопилы и электропилу. Причиненный ущерб составил 25 тысяч рублей. Похищенное изъяли.

По фактам краж возбудили уголовные дела, добавили в ведомстве.