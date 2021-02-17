Происшествия

Пожилая великолучанка лишилась сбережений после разговора с мошенником

Жительница Великих Лук 1947 года рождения лишилась сбережений после телефонного разговора с мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 февраля ей позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником одного из банков. Под предлогом предотвращения якобы мошеннических действий в отношении пенсионерки, он похитил ее деньги в сумме 200 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбудили уголовное дело.

Жертвами подобного дистанционного мошенничества 16 и 17 февраля стали еще двое жителей Пскова и Порхова, которые после общения с незнакомцами лишились в общей сложности более 200 тысяч рублей. По данным фактам тоже возбудили уголовные дела.