Происшествия

В отношении водителя, дважды переехавшего избитого мужчину в Пскове, возбудили дело

В отношении 43-летнего жителя Острова, дважды переехавшего на автомобиле избитого мужчину, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 1 марта, находясь на участке местности вблизи церкви Покрова от Торгу в Пскове, подозреваемый в ходе ссоры нанес 50-летнему мужчине множество ударов ногами в область головы и тела, после чего сел за руль своего автомобиля и дважды наехал на потерпевшего, лежащего на асфальте, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести.

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«Довести преступление до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду вмешательства неравнодушных граждан», - пояснили в ведомстве.

Потерпевшего госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу.

В настоящее время следователи проводят работу по сбору и закреплению доказательственной базы.