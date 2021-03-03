Происшествия

Собака набросилась на десятилетнего школьника в Печорах

Крупная, похожая на овчарку, собака напала 4 марта на десятилетнего мальчика в Печорах, на остановке «‎Школа № 1». Как сообщает газета «Печорская правда», жалобы о нападении собак на людей в последнее время регулярно поступают к ним в редакцию.

Мама мальчика рассказала, что при нападении собака разорвала школьный рюкзак, наскакивала на плечи, хватала зубами за руки и пыталась прокусить ногу.



Фото: группа газеты «Печорская правда» в социальной сети «ВКонтакте»

«‎Затем собака помчалась за другим мальчиком. Кидалась на него! Это уже не первый случай в нашем городе. И мои дети подвергались нападениям собак не единожды. Прошу, примите меры, помогите воздействовать на соответствующие организации, занимающиеся отловом и ликвидацией бездомных собак», - просит печерянка в своем письме в редакцию газеты.



«Печорская правда» также сообщает еще об одном случае о нападении, при котором собака покусала женщину на улице Индустриальной в Печорах.