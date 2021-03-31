Происшествия

Возмущенная псковичка вызвала полицию на ярмарку

Полиция выезжала сегодня, 31 марта, в Городской культурный центр для проверки качества товаров на «финской ярмарке». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, основанием для выезда стало обращение обеспокоенной горожанки.

«Я являюсь гражданином Российской Федерации, официально трудоустроена и плачу налоги. По какой причине администрация ГКЦ по адресу: площадь Победы, дом 1, работающая на мои налоги, не проверяет и выдает разрешение на размещение выездных «‎финских ярмарок»? ИП на таких ярмарках занимаются откровенным мошенничеством в отношении жителей города, а именно – продают китайский контрафакт под видом финской одежды, а также расклеивают по всему городу рекламу. 31 марта данные гастролеры снова обманывают покупателей, магазин до сих пор работает. Не стыдно обманывать бабушек?» - заявила женщина в письме, которое поступило в редакцию ПЛН.

В УМВД рассказали, что в настоящее время проводится проверка, материалы которой передадут в органы Роспотребнадзора по компетенции.

В ГКЦ корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили, что сегодня «доброжелательница», действительно, жаловалась на качество товара, после чего вызвала сотрудников правоохранительных органов. При этом факт контрафактности товаров в учреждении отрицают.