Неустановленный мошенник втерся в доверие к псковичке и оформил на нее кредит, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Из материалов дела следует, что неизвестный представился молодым человеком и познакомился с потерпевшей в группе знакомств в одной популярной сети. Под предлогом получения кредита, который не нужно возвращать, войдя в доверие к девушке, мошенник получил доступ в ее личный кабинет мобильного приложения банка. Заявительница, доверяя собеседнику, сообщила номер своей банковской карты и код доступа из СМС. Впоследствии неустановленный молодой человек оформил на последнюю кредит в размере 49 тысяч рублей, который обналичил путем сканирования кюар-кода в банкомате неустановленного банка в Республике Чувашия.

Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.