 
Происшествия

Мошенник втерся в доверие к псковичке и оформил на нее кредит

0

Неустановленный мошенник втерся в доверие к псковичке и оформил на нее кредит, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова. 

Из материалов дела следует, что неизвестный представился молодым человеком и познакомился с потерпевшей в группе знакомств в одной популярной сети. Под предлогом получения кредита, который не нужно возвращать, войдя в доверие к девушке, мошенник получил доступ в ее личный кабинет мобильного приложения банка. Заявительница, доверяя собеседнику, сообщила номер своей банковской карты и код доступа из СМС. Впоследствии неустановленный молодой человек оформил на последнюю кредит в размере 49 тысяч рублей, который обналичил путем сканирования кюар-кода в банкомате неустановленного банка в Республике Чувашия.

Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026