 
Происшествия

Неизвестные слили в колодец в великолукской деревне Купуй машинное масло

Жители деревни Купуй Великолукского округа столкнулись с серьёзной проблемой: неизвестные злоумышленники загрязнили колодец питьевой воды, слив туда отработанное машинное масло. Об этом рассказал глава округа Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале. По его словам, на данным момент проблему удалось устранить. 

Фотографии: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

В результате жители домов на улице Давыдовская остались без доступа к чистой воде, а местный фельдшерско-акушерский пункт также оказался временно лишён водоснабжения.

В этот же день администрация Великолукского округа выполнила работы по очистке и дезинфекции общественного колодца, а сегодня специалисты произвели повторную обработку и откачку воды. 

В настоящее время колодец пригоден для использования, заключил Алексей Кузьмин.

