Псковского мошенника заключили под домашний арест на два месяца

Псковичу, обвиняемому в мошенничестве, избрана мера пресечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по январь 2025 года обвиняемый в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, путем обмана завладел денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, на сумму 1,7 миллиона рублей.

По итогам рассмотрения ходатайства обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца.